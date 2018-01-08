Президент Азербайджана принял верительные грамоты послов ряда стран

2018-01-08 14:40 | www.apa.az | 5
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Боснии и Герцеговины в нашей стране Бакира Садовича.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Также глава государства сегодня принял верительные грамоты новоназначенных чрезвычайных и полномочных послов Федеративной Республики Нигерия Хамзата Ибрахима, Монголии - Болда Равдана, Экваториальной Гвинеи - Хосе Эсоно Мича Акенга.