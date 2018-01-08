Прикаспийские страны меняют принцип контроля судов

2018-01-08 14:47 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Прикаспийские государства приняли решение установить единый режим государственного контроля судов в портах по аналогии с Черным и Средиземным морями. Об этом сообщается в понедельник на сайте министерства по инвестициям и развития Казахстана.

В связи с этим министерством Казахстана совместно с профильными ведомствами других стран проводится работа по согласованию положений касательно порядка осуществления портового контроля.

Унифицированный подход позволит повысить техническую безопасность морских судов и исключить эксплуатацию в регионе субстандартных судов. Это в свою очередь поможет минимизировать количество морских аварий, повысить безопасность членов экипажей судов и пассажиров, обеспечить сохранность транспортных средств и грузов.

Вместе с тем сократится количество проверок судов, находящихся в хорошем техническом состоянии, повысится эффективность использования ресурсов для проведения проверок транспорта, являющегося потенциально опасным с точки зрения безопасности морского судоходства.