Милли Меджлис внес ясность в сообщения об увеличении зарплаты депутатов - ОФИЦИАЛЬНО

2018-01-08 14:50 | www.apa.az | 5

Об этом АПА сказал замглавы финансового отдела Управделами Милли Меджлиса Джавид Мохбалы.

Он отметил, что распространенные в связи с этим сообщения не соответствуют действительности.

«Информация об увеличении заработной платы депутатов на 800 манатов безосновательна. Это не так. Исходя из увеличения размера финансовых средств, выделенных Милли Меджлису из госбюджета на 2018 год, предусматривается повышение суммы командировочных для депутатов. Это, по сравнению с предыдущим годом, определенное повышение, однако не та сумма, которая была указана. Никакого повышения в заработной плате депутатов нет. Если бы повышение было, тогда об этом в первую очередь узнали бы мы. Потому что заработную плату на карту депутатов начисляем мы. Нам такого поручения никто не давал», - отметил он.

Отметим, некоторое время в социальных сетях и на некоторых сайтах распространяются сообщения об увеличении заработной платы депутатов Милли Меджлиса на 800 манатов.