Обнародован список претендентов на «Золотую бутсу»

2018-01-08 14:57 | www.apa.az | 5

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле забил свой 20-й гол в серии А.

Как сообщает apasport.az, благодаря «покеру», оформленному в гостевом матче ХХ тура со «Спалом» 27-летний форвард захватил лидерство в борьбе за «Золотую бутсу».

В активе Иммобиле, ставшего самым результативным игроком в первенствах стран в нынешнем сезоне 40 очков. Его преследует с 19 голами уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани. Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Мауро Икарди («Интер») забили по 18 мячей.

Победитель прошлого сезона Лионель Месси с 16 голами имеет 32 очка.

Футболист «Карабаха» Дино Ндлову, возглавляющий список бомбардиров Премьер-лиги Азербайджана всего с 9 голами после 14 туров, набрал 9 очков. Южноафриканский форвард отстаёт от остальных в списке, в котором в компанию звёзд сумели попасть и 2 эстонских футболиста.

Так, Рауно Сапиннен и Альберт Проса в завершившемся сезоне в Эстонии отличились по 27 раз и делят 12-13-ые места в списке претендентов на «Золотую бутсу».

футболисты клуб/страна Голы Очки 1 Чиро Иммобиле Лацио/Италия 20 40 2 Эдинсон Кавани ПСЖ/Уругвай 19 38 3 Гарри Кейн Тоттенхэм/Англия 18 36 Мауро Икарди Интер/Аргентина 18 36 5 Мухаммед Салах Ливерпуль/Египет 17 34 6 Лионель Месси Барселона/Аргентина 16 32 7 Роберт Левандовски Бавария/Польша 15 30 Радамель Фалькао Монако/Колумбия 15 30 9 Джонас Бенфика/Бразилия 19 28.5 Игор Ангуло Горник/Испания 19 28,5 11 Пауло Дибала Ювентус/Аргентина 14 28

Отметим, что Лионель Месси и Криштиану Роналду установили рекорд, завоевав «Золотую бутсу» по 4 раза.