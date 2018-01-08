Обнародован список претендентов на «Золотую бутсу»

2018-01-08 14:57 | www.apa.az | 5
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле забил свой 20-й гол в серии А.
Как сообщает apasport.az, благодаря «покеру», оформленному в гостевом матче ХХ тура со «Спалом» 27-летний форвард захватил лидерство в борьбе за «Золотую бутсу».
В активе Иммобиле, ставшего самым результативным игроком в первенствах стран в нынешнем сезоне 40 очков. Его преследует с 19 голами уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани. Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Мауро Икарди («Интер») забили по 18 мячей.
Победитель прошлого сезона Лионель Месси с 16 голами имеет 32 очка.
Футболист «Карабаха» Дино Ндлову, возглавляющий список бомбардиров Премьер-лиги Азербайджана всего с 9 голами после 14 туров, набрал 9 очков. Южноафриканский форвард отстаёт от остальных в списке, в котором в компанию звёзд сумели попасть и 2 эстонских футболиста.
Так, Рауно Сапиннен и Альберт Проса в завершившемся сезоне в Эстонии отличились по 27 раз и делят 12-13-ые места в списке претендентов на «Золотую бутсу».
|
футболисты
|
клуб/страна
|
Голы
|
Очки
|
1
|
Чиро Иммобиле
|
Лацио/Италия
|
20
|
40
|
2
|
Эдинсон Кавани
|
ПСЖ/Уругвай
|
19
|
38
|
3
|
Гарри Кейн
|
Тоттенхэм/Англия
|
18
|
36
|
Мауро Икарди
|
Интер/Аргентина
|
18
|
36
|
5
|
Мухаммед Салах
|
Ливерпуль/Египет
|
17
|
34
|
6
|
Лионель Месси
|
Барселона/Аргентина
|
16
|
32
|
7
|
Роберт Левандовски
|
Бавария/Польша
|
15
|
30
|
Радамель Фалькао
|
Монако/Колумбия
|
15
|
30
|
9
|
Джонас
|
Бенфика/Бразилия
|
19
|
28.5
|
Игор Ангуло
|
Горник/Испания
|
19
|
28,5
|
11
|
Пауло Дибала
|
Ювентус/Аргентина
|
14
|
28
Отметим, что Лионель Месси и Криштиану Роналду установили рекорд, завоевав «Золотую бутсу» по 4 раза.