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Обнародован список претендентов на «Золотую бутсу»

2018-01-08 14:57 | www.apa.az | 5

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле забил свой 20-й гол в серии А.

Как сообщает apasport.az, благодаря «покеру», оформленному в гостевом матче ХХ тура со «Спалом» 27-летний форвард захватил лидерство в борьбе за «Золотую бутсу».

В активе Иммобиле, ставшего самым результативным игроком в первенствах стран в нынешнем сезоне 40 очков. Его преследует с 19 голами уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани. Гарри Кейн («Тоттенхэм») и Мауро Икарди («Интер») забили по 18 мячей.

Победитель прошлого сезона Лионель Месси с 16 голами имеет 32 очка.

Футболист «Карабаха» Дино Ндлову, возглавляющий список бомбардиров Премьер-лиги Азербайджана всего с 9 голами после 14 туров, набрал 9 очков. Южноафриканский форвард отстаёт от остальных в списке, в котором в компанию звёзд сумели попасть и 2 эстонских футболиста.

Так, Рауно Сапиннен и Альберт Проса в завершившемся сезоне в Эстонии отличились по 27 раз и делят 12-13-ые места в списке претендентов на «Золотую бутсу».

  

футболисты

клуб/страна

Голы

Очки

1

Чиро Иммобиле

Лацио/Италия

20

40

2

Эдинсон Кавани

ПСЖ/Уругвай

19

38

3

Гарри Кейн

Тоттенхэм/Англия

18

36

Мауро Икарди

Интер/Аргентина

18

36

5

Мухаммед Салах

Ливерпуль/Египет

17

34

6

Лионель Месси

Барселона/Аргентина

16

32

7

Роберт Левандовски

Бавария/Польша

15

30

Радамель Фалькао

Монако/Колумбия

15

30

9

Джонас

Бенфика/Бразилия

19

28.5

Игор Ангуло

Горник/Испания

19

28,5

11

Пауло Дибала

Ювентус/Аргентина

14

28

Отметим, что Лионель Месси и Криштиану Роналду установили рекорд, завоевав «Золотую бутсу» по 4 раза.

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