Армянский архиепископ назвал Трампа сатаной

2018-01-08 14:44 | www.oxu.az | 5

Глава Атрпатаканской епархии архиепископ Григор Чифтчян осудил решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей сионистского режима Израиля.

Как передает Oxu.Az об этом сообщает агенство IRNA.

«Иисус Христос (мир ему) родился в Палестине, в Иерусалиме (Святом Аль-Кудсе), но большой сатана и глобальное высокомерие хотят разделить Палестину, в то время как Палестина, Иерусалим и Байт Аль-Мокаддас относятся ко всем религиям, а не к какому-то одному человеку или к группе людей», сказал архиепископ.

Напомним, что 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон признал Иерусалим столицей сионистского режима. Этот акт вызвал негативную международную реакцию.