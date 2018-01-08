Объявлена новая программа для обучения азербайджанской молодежи в Венгрии

2018-01-08 14:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Объявлена новая стипендиальная программа для обучения азербайджанской молодежи в Венгрии.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве образования Азербайджана, стипендиальная программа осуществляется в рамках «Рабочей программы на 2018-2020 годы», подписанной между министерством образования Азербайджана и министерством человеческих ресурсов Венгрии. Программа предоставляет возможность гражданам Азербайджана учиться по нижеуказанным специальностям за счет стипендиальной программы Венгрии. В рамках программы Венгрия планирует ежегодно выделять стипендии для 200 граждан Азербайджана.

В общей сложности будут выделяться 10 стипендий в области сельского хозяйства и управления водными ресурсами на уровне бакалавриата и магистратуры, в области естественных наук, устойчивого развития - 20 стипендий, туризма - 15 стипендий, инженерии, информационных технологий, технологий - 75 стипендий, по экономике, бизнесу и управлению - 55 стипендий, для докторантуры (по любой интересующей области) - 25 стипендий.