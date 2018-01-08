В Азербайджане 22 января будет рабочим днем

2018-01-08 15:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В связи с тем, что 20 Января – День всенародной скорби в Азербайджане, который является нерабочим днем, придется на субботу, то многие задаются вопросом - будет ли понедельник 22 января рабочим днем, сообщает Trend.

По Трудовому кодексу, в случае, если дни отдыха совпадают с праздничными днями, то этот день переносится на первый рабочий день следующей недели.

Поэтому, несмотря на то, что 20 Января приходится на субботу, но является Днем всенародной скорби, то понедельник следующей недели - 22 января будет считаться рабочим днем.