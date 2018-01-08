Генеральный директор издательства «Азербайджан» прокомментировал информацию в связи с нехваткой бумаги

2018-01-08 15:15 | www.apa.az | 6

Генеральный директор издательства «Азербайджан» Агабек Аскеров выразил отношение в связи с распространившейся информацией о нехватке газетной бумаги.

А.Аскеров сообщил АПА, что издательство «Азербайджан» не испытывает недостатка в бумаге. По его словам, в настоящее время в издательстве достаточный запас бумаги.

Гендиректор также внес ясность в вопрос, почему сегодняшний номер газеты «Ени Мусават» был издан в маленьком размере. Агабек Аскеров отметил, что указанный номер не печатался в издательстве «Азербайджан»: «Газета «Ени Мусават» печатается в нашем издательстве во все дни, кроме субботы и воскресенья. Сегодняшний номер «Ени Мусават» был напечатан не в нашем издательстве. Мы не работаем в воскресенье, этот вопрос не имеет к нам отношения. Также хочу отметить, что проблем с размерами газет, выходящих в издательстве «Азербайджан», нет.

Отметим, в прессе распространилась информация о том, что в стране образовался дефицит бумаги.



В то же время, газета «Ени Мусават» сегодня была напечатана в еще меньшем объеме.



Гендиректор медиа группы «Ени Мусават» Алескер Сулейманов сказал АПА, что сегодняшний номер газеты не был напечатан в издании «Азербайджан»: «Так как в воскресенье издание «Азербайджан» не работало, газета была напечатана в другой типографии. Во многих частных типографиях нет газетной бумаги. Наблюдается дефицит. Поэтому из-за отсутствия традиционной бумаги 84 формата, мы были вынуждены напечатать газету в 70 формате. Но 5 дней в неделю газета «Ени Мусават» печатается в издании «Азербайджан» в полном нормальном формате. Насколько я знаю, проводятся мероприятия по ввозу в Азербайджан новый газетной бумаги. Считаю, что после принятия мер эта проблема будет решена».