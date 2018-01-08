Будем ли мы работать 22 января?

2018-01-08 15:00 | www.oxu.az | 6

Хотя 20 января - День всенародной скорби - попадает на субботу, понедельник следующей недели, то есть 22 января, считается рабочим днем.

Как сообщает Oxu.Az, согласно Трудовому кодексу, если праздничный день попадает на выходные, то следующий рабочий день бывает нерабочим. Однако 20 января считается траурным днем, поэтому 22 января граждане выйдут на работу как обычно.

Отметим, что нерабочими днями в 2018 году объявлены 1-2 января (Новый год), 20 января (День всенародной скорби), 8 марта (Международный женский день), 20-24 марта (праздник Новруз), 9 мая (День победы над фашизмом), 28 мая (День Республики), 15 июня (День национального спасения), 26 июня (День Вооруженных сил Азербайджана), 26-27 июня (праздник Рамазан), 1-2 сентября (праздник Гурбан), 9 ноября (День Государственного флага) и 31 декабря (День солидарности азербайджанцев мира).

Э.Ш.

