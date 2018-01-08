Рики Мартин женится на армянине – ФОТО

2018-01-08 15:18 | www.oxu.az | 6

Накануне в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижной премии «Золотой глобус». Известный исполнитель Рики Мартин появился на церемонии со своим имеющим армянские корни бойфрендом Джваном Йосефом и заявил, что готовится жениться на нем.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили ереванские СМИ.

«Я хочу иметь большую семью. У меня двое детей (девятилетние Валентино и Маттео), но я хочу иметь больше детей. В моей жизни сейчас слишком многое происходит, я готовлюсь к свадьбе, и у меня много работы, но скоро все войдет в норму, и мы будем готовы усыновить еще детей», - заявил 46-летний певец в интервью на красной дорожке.

Э.А.

