Китайская корпорация COSCO отправила первый грузовой состав из Тяньцзиня в Москву

2018-01-08 15:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Первый грузовой состав из 46 контейнеров, сформированный китайской корпорацией океанических перевозок (COSCO), отправлен из северокитайского города Тяньцзинь в Москву.

Как сообщается, отбыв из Тяньцзиня, состав пересечет китайскую границу на погранпереходе Эрэн-Хото (автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай), пройдет перевалку груза на станциях Дзамын-Уд (Монголия) и Наушки (Россия), после чего проследует в Москву.

Путь протяженностью 7600 км будет ориентировочно преодолен за 14 дней. В будущем планируется открыть движение в обоих направлениях с частотой один поезд в одном направлении в неделю.

Данный состав, следующий из Тяньцзиня в Москву, гружен автозапчастями, телекоммуникационным оборудованием, изделиями декоративно-прикладного искусства, одеждой и электроприборами, выпущенными на юге и востоке Китая, а также в Тяньцзине. В будущем этот маршрут позволит импортировать в Китай больше товаров из России и Монголии.