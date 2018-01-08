Американский военный вертолет AH1 совершил экстренную посадку на Окинаве

2018-01-08 15:12 | www.trend.az | 7

Американский военный вертолет AH1 в понедельник совершил экстренную посадку в южной японской префектуре Окинава, близ поселка Ёмитан, согласно репортажу телекомпании NHK, передает РИА Новости.

По ее данным, об инциденте сообщила местная полиция, отметив, что пострадавших не было. Вертолет сел на площадку у станции по переработке отходов, недалеко от местного отеля.

Аналогичный инцидент произошел в субботу с другим вертолетом UH1 войск США на Окинаве на небольшом острове близ города Урума.

В декабре 2017 года на одну из школ на Окинаве упал иллюминатор весом 7,7 килограмма от вертолета СН53Е американских вооруженных сил, в результате чего один ребенок получил травмы. После инцидента полеты этих вертолетов были временно прекращены, но менее чем через неделю вновь были возобновлены. Чуть ранее на крышу детского сада на Окинаве с американского вертолета упала пластиковая заглушка длиной 9,5 сантиметра и 7,5 в диаметре от датчика состояния роторных лопастей вертолетов.