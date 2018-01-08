Сталик Ханкишиев: Азербайджанцы! Пепел на голову

2018-01-08 15:20 | www.oxu.az | 6

Известный российский телеведущий, кулинар - азербайжданец Сталик Ханкишиев раскритиковал азербайджанцев.

Как передает Oxu.Az, телеведущему не понравилось количесво просмотров на Youtube-канале азербайджанского певца, ханенде Алима Гасымова.

Сталик Ханкишиев отметил, что Алиму Гасымову стоило бы сменить менеджера:

«Азербайджанцы! Пепел на голову. До каких пор вы будете заглядывать в силиконовые губы глупых эстрадных певичек всех трех полов, называя это азербайджанской музыкой? Вот канал великого Алима Гасымова. И там по сто с небольшим просмотров на ролик. Вам не стыдно?», - заявил Ханкишиев.

Э.А.

