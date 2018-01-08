Во Франции за 2017 год впервые подали свыше 100 тыс. заявок на убежище

2018-01-08 15:28 | www.trend.az | 6

Власти Франции в 2017 году впервые в истории получили свыше 100 тыс. заявок на предоставление статуса беженца. Об этом сообщили в понедельник во Французском ведомстве по защите беженцев и апатридов (OFPRA), передает ТАСС.

"За весь 2017 год общее число запросов на убежище, поступивших в ведомство, достигло 100412, что на 17% выше по сравнению с 2016 годом", - констатировали в управлении.

После рассмотрения заявок "почти 43 тыс. человек помещены под защиту ведомства в статусе беженцев". "Это на 17% больше по сравнению с 2016", - отметили там.