В связи с аварией на Зыхском шоссе Бакинское транспортное агентство расторгло договор с перевозчиком маршрута №175

2018-01-08 15:19 | www.apa.az | 6

ООО BakuBus с 13 января 2018 года начнет выполнение пассажироперевозок по маршруту №175.

Как сообщили АПА-Экономикс в Бакинском транспортном агентстве, с 13 января услуги по перевозке пассажиров по маршрутной линии №175 будут осуществлять автобусы ООО BakuBus. «Такое решение связано с выявлением серьезных нарушений в работе предыдущего перевозчика, обслуживающего данный маршрут. Именно по этой причине 6 января произошло тяжелое ДТП. В связи с аварией Бакинское транспортное агентство расторгло договор с перевозчиком о временной эксплуатации маршрута №175 и передало права на его эксплуатацию ООО BakuBus».

С 13 января 2018 года автобусы №175 будут следовать от центра пос. Говсан до метро «28 мая». С учетом передачи указанного маршрута BakuBus, число маршрутов, использующих систему безналичной системы оплаты за проезд, расширится до 21-го.