Новость о повышении зарплат депутатам оказалось ложью

2018-01-08 15:34 | www.oxu.az | 6

Информации о повышении зарплат депутатам Милли меджлиса на 800 манатов не подтвердилась.

Как передает Oxu.Az, сегодня некоторые СМИ сообщили о прибавке к жалованию депутатов.

Однако замглавы финансового отдела Управделами Милли Меджлиса Джавид Мохбалы

опроверг эту информацию:

«Исходя из увеличения размера финансовых средств, выделенных Милли Меджлису из госбюджета на 2018 год, предусматривается повышение суммы командировочных для депутатов. Это, по сравнению с предыдущим годом, определенное повышение, однако не та сумма, которая была указана. Никакого повышения в заработной плате депутатов нет», - добавил он.