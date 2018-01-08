В Азербайджане снизилось число больных туберкулезом

2018-01-08 15:40 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число больных, страдающих запущенной стадией туберкулеза и его распространенной формой, снизилось с 2010 года в два раза - с7,6 процента до 3,4 процента.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе министерства здравоохранения Азербайджана, в последние годы наблюдаются положительные изменения в динамике заболевания туберкулезом.

Если в 2010 году на каждые 100 тысяч населения было зарегистрировано 53 случая заболевания, в настоящее время эта цифра снизилась до 39. Количество первичных случаев туберкулеза, выявленных в Азербайджане, снизилось на 21 процент.

В результате усиленного лечения и обеспечения пациентов препаратами уменьшается число смертей от этой болезни. В 2010 году коэффициент смертности на 100 тысяч населения составлял 7,9, тогда как в 2016 году этот показатель составил 4,6.