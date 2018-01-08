Европа хочет диверсификации поставок газа - новые источники, новые маршруты – Шефчович

2018-01-08 15:41 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - Европа заинтересована в диверсификации источников и маршрутов поставок газа, сказал «Energy Post» вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

«С самого начала мы подчеркивали, что с точки зрения энергетической безопасности мы хотим обеспечить диверсификацию поставок газа, иметь новые источники, новые маршруты и новых поставщиков», - сказал Еврокомиссар.

Говоря в частности о инициированном Россией проекте газопровода «Северный поток 2», Шефчович отметил, что дебаты вокруг этого проекта вызвали озабоченность Европы по поводу обеспечения энергетической безопасностью, уважением законодательства ЕС и энергетической стратегии.

«Я считаю, что лучший способ решить проблемы, связанные с проектом это провести переговоры», - сказал Еврокомиссар.

А проект "Южный газовый коридор", инициированный Азербайджаном, является одним из приоритетных для Европейского союза (ЕС) проектов, предусматривающим транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.

В ноябре 2017 года Европейская комиссия утвердила обновленный список "Проектов общего интереса", в котором оставила проект "Южный газовый коридор". В частности, в список включены такие проекты, как расширение Южнокавказского трубопровода, Трансанатолийский трубопровод (TANAP), Трансадриатический трубопровод (ТАР), а также Транскаспийский трубопровод.