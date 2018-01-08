Утверждены правила контроля деятельности кредитных бюро

2018-01-08 15:49 | www.oxu.az | 6

Минимальная сумма уставного капитала для создания кредитного бюро в Азербайджане установлена в размере 2 млн манатов.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в «Правилах регулирования и контроля деятельности кредитных бюро», утвержденных Советом директоров Палаты надзора над финансовыми рынками.

В правилах также указывается, что руководителями (членами) исполнительного органа кредитного бюро в течение двух лет не могут быть лица, занимавшие должность главного бухгалтера или являющиеся членом органа управления юридического лица, объявленного банкротом или ликвидированного в принудительном порядке, как минимум за один год до даты принятия данного решения, а также лица, уволенные с должности в руководящем органе какого-либо юридического лица за грубое нарушение трудового законодательства, и руководители кредитных организаций, являющиеся субъектами контроля Палаты.

Руководитель (члены) исполнительного органа кредитного бюро должны соответствовать таким требованиям, как наличие высшего образование и не менее 3 (трех) лет опыта управления.