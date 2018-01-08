В Йемене сбили два самолета арабской коалиции

2018-01-08 15:52 | www.trend.az | 6

В Йемене за последние сутки сбит второй военный самолет коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщило в понедельник йеменский информационный портал "Аль-Масир", передает Интерфакс.

"Ракетой "земля-воздух" в небе над Саной был сбит истребитель F-15. Накануне вечером в районе города Китаф, на северо-западе страны, йеменцам удалось сбить саудовский истребитель "Tornado"", - говорится в сообщении.

Кризис в Йемене обострился в последние месяцы 2017 года: начались жестокие столкновения между сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха и повстанцами-хуситами, ранее боровшимися с силами президента страны Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Это произошло после того, как силы Салеха выступили против хуситов.