Расторгнут договор с владельцем одного из автобусных маршрутов в Баку

2018-01-08 15:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Баку с 13 января по регулярному маршруту № 175 будут курсировать автобусы ООО BakuBus, полностью отвечающие всем требованиям по перевозке пассажиров, сообщили Trend в понедельник в Бакинском транспортном агентстве.

Причиной изменений стали выявленные большие недостатки при перевозке по маршруту № 175. Тяжелое дорожно-транспортное происшествие 6 января, в результате которого пострадало большое число людей, было связано именно с серьезными недостатками в работе автобуса. Бакинское транспортное агентство, которое придает большое значение безопасности пассажиров, в настоящее время расторгло договор с работавшим на этом маршруте перевозчиком.

Отметим, что также будет изменена схема маршрута № 175 - с 13 января автобусы этого маршрута будут курсировать от центра поселка Говсан до станции метро «28 Мая».

Следует отметить, что с учетом того, что временная эксплуатация маршрута 175 была доверена ООО BakuBus, расширяется сфера охвата системы безналичных платежей. Таким образом, количество маршрутов, работающих с системой безналичных платежей, составит 21.