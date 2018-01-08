В Карабахе убит армянский солдат: Есть раненые – ОБНОВЛЕНО

2018-01-08 16:07 | www.oxu.az | 6

На линии фронта ранены еще двое армянских военнослужащих.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на главу Генштаба Армении Мовсеса Акопяна.

По его словам, состояние раненых - удовлетворительное.

Ситуация на линии соприкосновения войск спокойная.

12:12

В оккупированном Карабахе погиб военнослужащий ВС Армении 19-летний Ваче Чилингарян.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Минобороны Армении.

Согласно информации, 7 января примерно в 13:20 в результате выстрела смертельное ранение получил военнослужащий ВС Армении, 1998 года рождения Ваче Чилингарян.

В целях выяснения причин случившегося проводится расследование

Э.А.

