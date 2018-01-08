В Карабахе убит армянский солдат: Есть раненые – ОБНОВЛЕНО

2018-01-08 16:07 | www.oxu.az | 6
На линии фронта ранены еще двое армянских военнослужащих.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на главу Генштаба Армении Мовсеса Акопяна.
По его словам, состояние раненых - удовлетворительное.
Ситуация на линии соприкосновения войск спокойная.
12:12
В оккупированном Карабахе погиб военнослужащий ВС Армении 19-летний Ваче Чилингарян.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Минобороны Армении.
Согласно информации, 7 января примерно в 13:20 в результате выстрела смертельное ранение получил военнослужащий ВС Армении, 1998 года рождения Ваче Чилингарян.
В целях выяснения причин случившегося проводится расследование