В Баку пройдет Международный фестиваль искусств "Надежда -2018" (ФОТО)

2018-01-08 15:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, 13 января в 10.00, пройдет Международный фестиваль искусств "Надежда - 2018", организованный Союзом молодежи Азербайджана, сообщил Trend Life заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

Цель проекта - знакомство с талантливыми детьми и молодежью, усовершенствование знаний участников и руководителей групп, расширение культурных связей между регионами Азербайджана и странами. В конкурсной программе примут участие вокально – инструментальные и хореографические коллективы, представители Азербайджана, Грузии, Украины, Ирана и России.

Участники будут соревноваться в различных возрастных категориях в следующих жанрах - фольклор, классика, эстрада, а также - музыка, театр, вокал, художественное чтение, хореография. Возрастные категории – baby (малыши), child (дети), junior (юниоры), adults (взрослые). В каждой возрастной категории есть номинации - соло, дуэт, малая группа и ансамбль.

"В составе жюри будут заслуженные и народные артисты, заслуженные деятели искусств. Ради объективности, во время выхода на сцену, не будут объявляться участники. Имена победителей и призеров будут объявляться только во время награждения. Члены жюри будут выбирать только по номеру участника. Союз молодежи Азербайджана приглашает все коллективы и ансамбли страны принять участие в незабываемом празднике искусства!", - отметил Азиз Азизов.

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