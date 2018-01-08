Тереза Мэй назовет новый состав британского кабмина

2018-01-08 15:55 | www.trend.az | 6

Совещание, на котором глава британского правительства Тереза Мэй назовет обновленный состав кабинета министров, проходит в резиденции главы кабинета на Даунинг-стрит, передает РИА Новости.

Мэй накануне заявила о намерении уволить часть министров. Целью изменения является желание премьера придать новый импульс работе правительства, отказаться от неэффективных министров и установить гендерный баланс в правительстве, увеличив в нем количество женщин. Как ожидается, ключевые министры – главы МИД, Минфина, Минобороны – сохранят посты.

"Это (перестановки в правительстве) является возможностью провести дискуссию о приоритетах в работе правительства", — сказал журналистам официальный представитель премьера перед началом совещания.

Ранее СМИ предсказывали отставки для министра образования Джастина Грининга, председателя Консервативной партии Патрика Маклохлина, лидера палаты общин Андреи Лидсом, министра транспорта Криса Грэйлинга и министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка.