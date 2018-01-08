Сирийские боевики подорвали выходцев с Кавказа – ВИДЕО

2018-01-08 16:11 | www.oxu.az | 6

В сирийском городе Идлиб в ночь на понедельник, 8 января, произошел мощный взрыв.

Как передает Oxu.Az, видео происшествия опубликовано в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся обзором деятельности террористов.

Как сообщают источники канала, боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (создана на основе «Джабхат ан-Нусры») припарковали заминированный автомобиль возле штаб-квартиры другой группировки - «Аджнад Кавказ», в которой состоят, преимущественно, выходцы с Северного Кавказа.

Официальных данных о количестве пострадавших нет. Изначально сообщалось о двух десятках убитых и примерно трех десятках раненых, по другим источникам, в результате взрыва всего пострадали и были убиты более 120 человек.

Э.А.

