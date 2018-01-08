Туркменистан имеет реальные возможности для превращения в одного из лидеров международного спортивного сотрудничества

2018-01-08 16:05 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - Динамичное развитие Туркменистана под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова является яркой демонстрацией мощного созидательного потенциала, олицетворяющего поступательный рост и достижение все больших успехов, укрепляя свои передовые позиции в сообществе развитых государств мира.

Высокие рубежи, достигнутые в 2017 году, прошедшего в Туркменистане под девизом Года здоровья и воодушевленности, наглядно продемонстрировали глубокую обоснованность и продуманность стратегического курса государственной политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова, направленной во благо своего народа, процветание страны и нации, обеспечения счастливого будущего для грядущих поколений.

Целенаправленная деятельность главы государства по комплексному осуществлению долгосрочных программ национального развития способствовало выводу страны на самые высокие позиции мировых показателей.

В этом ряду особо необходимо отметить возвышение на небывалую вершину принципов гуманизма и здорового образа жизни, где на передний план выходит приверженность к высоким принципам международного олимпийского движения, поддержки и развития спорта.

Незабываемые события 2017 года олицетворяли достижение невиданных высот, в том числе и на спортивных аренах мирового уровня. Они золотыми буквами вписаны в анналы победоносных шествий туркменского народа под руководством Президента Бердымухамедова, который на своем личном примере демонстрирует непоколебимую волю к победе и высокое спортивное мастерство.

Проявляемая на самом высшем государственном уровне поистине отеческая забота о молодежи, о воспитании гармонично развитого, нравственно и физически развитого молодого поколения вдохновляет мастеров спорта Туркменистана приложить все свои усилия и умения для достижения побед и медалей высшей пробы на международных и олимпийских аренах мира.

На примере крупных мероприятий международного масштаба мировая общественность стала свидетелем успешной реализации в Туркменистане политики развития спорта и массовой физкультуры на государственном уровне.

Одновременно расширение двустороннего и многостороннего международного спортивного сотрудничества в современную эпоху выступает в качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия в сфере международных отношений. В данном контексте открываются реальные возможности для превращения страны в одного из лидеров международного спортивного сотрудничества на континенте, эффективной реализации спортивной дипломатии Туркменистана как составной части внешней политики, направленной на полноценную и эффективную интеграцию в систему мирового олимпийского движения.

Президент Туркменистана подчеркивает, что в рамках этого процесса страна последовательно расширяет взаимодействие с Международным бюро ООН по спорту на благо развития и мира, Межправительственным комитетом по физической культуре и спорту ЮНЕСКО, Всемирной организацией здравоохранения, с международными неправительственными организациями, в первую очередь, с Международным олимпийским комитетом и Олимпийским советом Азии, а также международными и региональными организациями по видам спорта.

Туркменистан, являясь одним из 18 стран-членов Межправительственного комитета по физической культуре и спорту ЮНЕСКО, вносит свой весомый вклад в дело популяризации спорта как важного компонента государственной политики в области устойчивого развития и процветания нации. В этой связи распространение итоговой Декларации Международного спортивного конгресса «Азиада–2017: международное спортивное сотрудничество во имя мира и прогресса» в качестве документа 71-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций как важнейшее событие, придающее импульс в дальнейшем развитии международному спортивному сотрудничеству.

Основываясь на этом документе Туркменистан инициирует проведение под эгидой ЮНЕСКО седьмой международной конференции министров и руководителей, ответственных за физкультуру и спорт. Принятие по инициативе Туркменистана в сентябре 2017 года на 36-й сессии Совета ООН по правам человека принята Декларация «О поощрении ценного вклада олимпийских команд беженцев в укрепление мира и прав человека» ещё раз продемонстрировало, что мировая общественность полностью поддерживает вклад страны в развитие международного олимпийского движения.

30 октября 2017 года, в рамках начавшей свою работу 39-й сессии Генеральной Конференции ЮНЕСКО в штаб-квартире организации в Париже, на 202-ой сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, в соответствии с решением № 202 EX/27 Part III, Туркменистан был избран заместителем председателя Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Это стало признанием успешности активной, многовекторной внешней политики Президента Гурбангулы Бердымухамедова, выступающей важным и необходимым условием кардинальных внутренних преобразований. Главными их направлениями являются реформирование и модернизация сфер культуры, науки и образования, здравоохранения и спорта как важнейших факторов социально-экономического развития и процветания страны.

Туркменистан динамично поднялся на вершину высших достижений олимпийского уровня благодаря реализации продуманной государственной политики в области утверждения здорового общества и развития спорта, масштабными мероприятиями в области международного сотрудничества успешно реализуя инструменты спортивной дипломатии. Значимость спорта и принципов здорового образа жизни как составной части государственной политики отражает миролюбивую суть международной деятельности Туркменистана, повсеместного признания многовековых и благородных традиций добрососедства и гостеприимства нашего народа. Туркменистан, подавая высокий пример миролюбия, по праву стал одним из притягательных центров международного спортивного сотрудничества, благодаря чему девиз «Спорт – посол дружбы и мира!» обретает реальный смысл и содержание.

В этом отношении триумфальное проведение 17-27 сентября 2017 года в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам убедительно показало всему миру огромный потенциал Туркменистана в области дальнейшего развития международного спортивного сотрудничества и укрепления высоких идей и принципов мирового олимпийского движения. Золотыми буквами в летописи спорта Туркменистана вписаны напутственные слова президента страны во время церемонии зажжения олимпийского огня: «Независимый Туркменистан – мощное государство. Нашими стараниями, вдохновением, устремлениями к победе и верой в неё должен стать мощным и спорт нашего суверенного государства!».

Победные итоги Игр Азиады-2017 стали яркой демонстрацией плодотворной реализации программных целей государства по воспитанию и подготовке молодёжи к достойному продолжению победной эстафеты динамичного развития нашей страны. Как органическую часть данной высокой миссии весь мир стал свидетелем того, что государство планомерно осуществляет всесторонние меры по развитию массовой физкультуры и спорта высших достижений, обеспечивает необходимые условия для активного участия спортсменов Туркменистана на международных соревнованиях, в том числе и олимпийского уровней.

Для олимпийцев Туркменистана поистине путеводными и вдохновляющими стали отеческие наставления президента, выраженные в его словах о том, что «Спорт – источник силы, красоты и здоровья. В нём неиссякаемая сила, вдохновляющая человека на достижение высоких рубежей!». Команда страны, занявшая первое место в медальном зачете, выступила как одно единое целое на подмостках Игр Азиады-2017, демонстрируя своё упорство и способности, добились замечательных успехов, доказывая тем самым патриотизм и любовь к родине, гордость за неё, единство и сплочённость, непоколебимую волю к победе.

При этом уместно также обратить внимание на то, что транснациональные телевизионные корпорации, новостные каналы, спортивные средства массовой информации со всех континентов Земли, прежде всего Азии и Океании сумели донести дух соревнований на аренах Игр Ашхабад-2017. Во время состоявшаяся в ноябре 2017 года в городе Сычуань Китайской Народной Республики, 54-я сессия Генеральной Ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного Союза (ABU), единогласно был отмечен высокий уровень освещения V Азиатских Игр в Ашхабаде. В работе форума приняли участие делегаты от более 200 телерадиовещательных компаний-членов Союза и других СМИ. В данной связи подчеркивалось, что проведение по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова в 2018 году 55-й Генеральной Ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного Союза в Ашхабаде станет очередным подтверждением всевозрастающего авторитета Туркменистана, реализующего конструктивную внешнеполитическую стратегию миротворчества и созидания.

Благодаря деятельному осуществлению по инициативе и под руководством Президента Гурбангулы Бердымухамедова, программных мер и реализации крупных проектов, развитие спорта и олимпийского движения обретают новое содержание. Туркменистан завоевал мировое признание благодаря своим достижениям и потенциалу организовать и достойно проводить крупнейшие спортивные мероприятия международного уровня. Поэтому высокое доверие олимпийского сообщества Туркменистану в проведении крупнейших континентальных игр, прежде всего Азиады-2017 является одним из ярких показателей последовательно осуществляемой нашей страной миролюбивой, нейтральной, конструктивной, подлинно добрососедской внешней политики. Тем самым, достижения Туркменистана демонстрируют качественно новые уровни спортивных достижений и созданной инфраструктуры, соответствующей высочайшим мировым стандартам.

Безусловно, пример президента Туркменистана, демонстрирующего неизменную приверженность здоровому и спортивному образу жизни, воодушевляет тысячи соотечественников, молодёжь на регулярные занятия спортом. Как известно, Бердымухамедов сам будучи прекрасным автогонщиком и показывая высокие результаты гонок, придает особе значение созданию необходимых условий для развития технических видов спорта. В этой связи по инициативе президента страны во всех велаятах будут построены современные автодромы, где будет формироваться достойная смена, а мастера автоспорта буду совершенствовать технику вождения высокого класса.

Мудрость и прозорливость президента Туркменистана проявляется в устремленности к новым высотам спортивных успехов, идти вперед не останавливаясь на достигнутом, изучая и обобщая накопленный опыт национального и мирового уровня. Об этом свидетельствует выдвинутая идея Бердымухамедова и поручение в данном контексте по организации и проведения по маршруту Великого Шёлкового пути международных соревнований на современных гоночных машинах. Глава Туркменистана во время посещения Центра автомобильного спорта обозначил стартовый и финишный пункт ралли – от древнего Амуля до Хазара. Туркменистан имеет серьезный опыт проведения авторалли класса «Дакар». В частности, международный ралли-рейд проведенный по инициативе президента Туркменистана в 2009 году под названием «Шёлковый путь–2009» стал одним из крупных событий, обозначивших новые маршруты автоспорта в Евразийском пространстве.

Инициатива президента Туркменистана раскрывает качественно новое видение и существенное расширение самого понятия звена Великого Шёлкового пути как в историческом так и в современном измерениях. Как было отмечено, новое качество данной исторической трассы, ставшей ярким феноменом человеческой цивилизации, воплощается не только в торгово-экономических отношениях государств, но и в их культурном диалоге, гуманитарных контактах, а также в области спорта. Как предполагается, зарубежные участники ралли смогут не только приобщиться к наследию туркменского народа, но и увидеть новую жизнь, которая приходит в эти легендарные места вместе с коренными социально-экономическими преобразованиями, научно-техническим прогрессом и индустриальным развитием регионов страны, укрепляющей свою роль важного транспортного узла на Великом Шёлковом пути в современную эпоху.

Сочетание национального и международного уровней развития спорта в Туркменистане убедительно свидетельствует о воплощении на практике государственной заботы о человеке и гармоничном развитии личности, формирования достойного молодого поколения. Одним из ярких проявлений этого является успешная реализация Национальной программы поддержки и развития спорта и физической культуры на 2011-2020 годы, которая свидетельствует о том, что развитие спорта и физической культуры сегодня выступает в качестве приоритетного направления государственной политики.

В Туркменистане год от года наращиваются масштабы и темпы развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры в Туркменистане. Уникальным примером в этой сфере является создание уникального архитектурного ансамбля нашей беломраморной столицы Ашхабада, где в 2017 году на площади 157 гектаров был возведён комплекс зданий Олимпийского городка, который стал общепризнанном объектом, отвечающий самым высоким мировым стандартам. Суперсовременный Олимпийский городок, где 17-27 сентября 2017 года состоялись V Азиатские игры, представил Туркменистан в качестве одного из спортивных центров мира. Об этом также свидетельствует и открытие в Ашхабаде спортивного гольф-клуба, где президент Туркменистана лично продемонстрировал свое мастерство в этом элитном виде спорта.

В Туркменистане на самом высоком уровне обращается особое внимание на воспитание гармоничного развитого и физически крепкого молодого поколения начиная с раннего детского возраста. С целью привлечения молодежи к спорту и здоровому образу проводятся различные массовые спортивные мероприятия. Так, 16 ноября 2017 стартовали IX Универсиада среди студентов высших учебных заведений Туркменистана под девизом «Туркменистан – страна здоровья и высокого духа!» и IX Национальная Спартакиада среди учащихся средних школ, профессиональных школ, работников министерств и отраслевых ведомств, сборных команд велаятов и города Ашхабада. В этом году на Универсиаде и Спартакиаде любители спорта всех возрастов смогут принять участие в около 20 видах спорта, среди которых лёгкая атлетика, плавание, шахматы, теннис, баскетбол, гандбол, вольная борьба, футзал, самбо, греко-римская борьба, дзюдо, стрельба по мишеням, национальная борьба, футбол, баскетбол 3х3, бадминтон, велоспорт и др. IX Универсиада и IX Спартакиада пройдут в три этапа, а заключительные соревнования будут проведены в марте-апреле 2018 года.

Туркменистан входит в число государств, где инвестируются крупные целевые средства в сферу расширения спортивно-оздоровительной инфраструктуры и оснащению ее объектов высокотехнологичными средствами и оборудованием. В частности, глава Туркменистана во время его посещения Национальной туристической зоны «Аваза» в первой неделе ноября 2017 года, подробно ознакомился с ходом строительства и обустройства территории Аквапарка, являющегося многофункциональном комплексом, в том числе и для занятиями водными видами спорта. Как отметил глава Туркменистана, ключевыми ориентирами в развитии Авазы являются активное внедрение новейших технологий и инженерно-технических разработок, оригинальные архитектурные и проектные решения, комплексный подход.

Проекты новых образовательных учреждений и детских садов, построенных и строящихся во всех городах и этрапах Туркменистана, обязательно предусматривают оснащённые новейшими тренажёрами гимнастические залы, баскетбольные, футбольные и волейбольные площадки, теннисные корты, бассейны. К этому уместно добавить данные о том, что в настоящее время по всей стране функционируют 158 спортивных школ и 51 крупных спортивных сооружений, где тренируются и совершенствуют мастерство будущие чемпионы, призванные достойно представлять Туркменистан на спортивных аренах мира.

Постоянная забота и поддержка на самом высоком уровне способствует постоянному совершенствованию мастерства в области спорта высших достижений. В 2017 году представители нашей страны приняли участие в 113 международных соревнованиях. За этот период в Туркменистане были проведены 198 крупных турниров и соревнований, 115 мероприятий национального масштаба. В медальном зачете за последний период наблюдается резкий качественный и количественный скачок по восходящей линии. В частности, в течение 2017 года было завоевано в общей сложности 776 медалей, из которых 253 золотых, 239 серебряных и 284 бронзовых медалей. В том числе, за 2017 год спортсмены Туркменистана завоевали на чемпионатах мира 55 медалей (19 золото, 12 серебро и 24 бронза), чемпионатах Азии 431 медалей (151 золото, 130 серебро и 150 бронза), других соревнованиях международного и олимпийского уровня 290 (83 золото, 97 серебро и 110 бронза).