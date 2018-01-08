Руководители компаний-банкротов не смогут возглавлять кредитные бюро в Азербайджане

2018-01-08 16:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Руководители принудительно ликвидированных или обанкротившихся компаний не смогут возглавлять кредитные бюро в Азербайджане.

Это предусмотрено "Порядком регулирования и надзора деятельности кредитных бюро", утвержденных Палатой надзора над финансовыми рынками Азербайджана.

Согласно документу, этот запрет действует в течение двух лет после принудительной ликвидации или банкротства юридического лица.

Как отмечается в документе, Палата оценивает деятельность кредитного бюро, эффективность его работы, осуществляет надзор над обменом информацией в бюро и обеспечением неприкосновенности персональных данных. Кредитное бюро должно предоставлять отчеты в Палату, которая, в свою очередь, проводит мониторинги его деятельности. Не реже одного раза в три года должны проводиться всесторонние проверки. Тематические проверки проходят в случае частых кадровых перестановок в руководящем составе кредитного бюро, большого количества жалоб от потребителей услуг и в других случаях.

Уставной капитал кредитных бюро не должен быть меньше двух миллионов манатов.