Военное командование США извинилось за участившиеся инциденты на Окинаве

2018-01-08 16:08 | www.trend.az | 5

Военное командование американским контингентом в самой южной японской префектуре Окинава принесло извинения местным властям и жителям за участившиеся инциденты с военной техникой США, дислоцированной там. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo, передает ТАСС.

Отмечается, что извинения по телефону были принесены вице-губернатору префектуры Моритакэ Томикаве командующим американским контингентом на Окинаве Лоуренсом Николсоном.

Ранее в понедельник вертолет ВВС США совершил аварийную посадку в небольшом поселке Йомитан (префектура Окинава). В результате инцидента никто не пострадал, но это стало уже вторым аналогичным случаем за прошедшую неделю. Министерство обороны и МИД Японии уже выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией и потребовали от американской стороны принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.