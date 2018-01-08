Бесплатный Wi-Fi стал доступен в автобусах еще одного маршрута в Баку

2018-01-08 16:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Бесплатный Wi-Fi стал доступен в автобусах, курсирующих по маршруту №61 транспортной компании Xaliq Faiqoğlu, сказали Trend в понедельник в компании.

В настоящее время услуга Wi-Fi доступна в автобусах маршрутных линий №18 и №65. В перспективе услуга будет расширена на другие маршрутные линии.

Компания Xaliq Faiqoğlu занимается пассажироперевозками на территории Баку. Транспортный парк компании состоит из свыше 300 автобусов, осуществляющих перевозки в Баку по 13 маршрутным линиям.

Компания обеспечила прием безналичных платежей на большинстве маршрутных линий (№61, №65, №85, №79, №96, №18 и ряде других), а также установила камеры видеонаблюдения в соответствии с обращением, поступившим ранее из правоохранительных органов.