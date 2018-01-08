Ваше отношение к новым запретам на курение – ВИДЕООПРОС

2018-01-08 16:30 | www.oxu.az | 5

Несколько дней назад в Азербайджане вступил в силу закон «Об ограничении использования табачных изделий».

Как передает Oxu.Az, закон подразумевает запрет на употребление табачных изделий (сигарет), кальянов и электронных сигарет в образовательных учреждениях, местах проведения спортивных состязаний и других массовых мероприятий, торговых объектах, ресторанах, кафе, барах и других объектах общественного питания, за исключением открытых пространств и мест, специально отведенных для этой цели.

Сотрудники Oxu.Az провели опрос в центре Баку с целью выяснить отношение населения к новым запретам на курение.

Пярвиз Гусейн

ВИДЕО: Эхтирам Джаби

