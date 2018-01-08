В Беларуси в 2017 году реализовано гособлигаций на $550 млн

2018-01-08 16:23 | www.trend.az | 7

В Беларуси в 2017 году реализовано гособлигаций почти на $550 млн, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.



За период с 1 января по 29 декабря 2017 года на внутреннем финансовом рынке реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на сумму $395,1 млн, 51 млн евро и Br200 млн. Из них в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" - на сумму $267,6 млн и 50 млн евро.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.