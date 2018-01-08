Unibank: бери кредит сейчас, плати весной!

2018-01-08 16:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский Unibank предлагает выгодные предложения для желающих получить кредит, сообщает банк в понедельник.

Нужен кредит? Не задумываясь приходи в Unibank. Почему в Unibank? Потому что тебя ждут три выгодных предложения:

Возьми кредит сейчас, оплачивай через три месяца. Начиная с завтрашнего дня и до 22 января включительно, каждый, взявший кредит наличными или же микро-кредит, первые три месяца будет оплачивать только проценты.

Возьми кредит и получи скидку в 50 процентов на комиссию по оформлению кредита.