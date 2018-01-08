В Иордании задержали 17 сторонников ИГ, планировавших теракт

2018-01-08 16:34 | www.trend.az | 6

Иорданские спецслужбы предотвратили крупный теракт группировки ИГ и задержали 17 человек, вовлеченных в планы террористов, передает РИА Новости со ссылкой на национальное агентство Petra.

Согласно сообщению, террористы планировали совершить одновременно несколько атак в ноябре 2017 года, чтобы дестабилизировать ситуацию в королевстве.

"Главное разведывательное управление… благодаря опережающим действиям предотвратило крупный террористический и диверсионный план, который готовила ячейка сторонников ИГ в ноябре 2017 года", — передает агентство.