Изданы два международных научных журнала БГУ (ФОТО)

2018-01-08 16:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Изданы первые номера журналов New Materials, Compounds and Applications (Новые материалы, соединения и приложения) и Low Dimensional Systems (Низкоразмерные системы), главным редактором которых является ректор Бакинского государственного университета (БГУ), академик Абель Магеррамов, сообщает вуз в понедельник.

Учредителем журнала Low Dimensional Systems является БГУ, журнала New Materials, Compounds and Applications – БГУ и издательство Jomard Publishing.

В редакционную коллегию обоих журналов входят известные ученые из более 15 развитых стран мира. В первых номерах изданий опубликованы статьи Абеля Магеррамова, Хиротака Ихара (Япония), С.И.Шаха (США), Армандо Помбейро (Португалия), Элина Яновска (Украина), Дариуша Стерника (Польша), К. Кордаса (Финляндия) и других рейтинговых специалистов мира. Первые номера журналов посвящены предстоящему 100-летнему юбилею БГУ.