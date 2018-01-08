Узбекские банки увеличили лимит на снятие наличных средств с карт

2018-01-08 16:46 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Узбекские банки увеличили лимит на снятие наличных средств с сумовых пластиковых карт через банкоматы, установленные в общественных местах, сообщает podrobno.uz.

Лимит увеличен со 100 до 200 тысяч сумов: желающие получить большую сумму могут обратиться в кассы банка, выпустившего их карточку.

По сообщению podrobno.uz за операцию по обналичиванию денег придется уплатить комиссию в 1 процент. Через кассы операции по обналичиванию не производятся, только через банкоматы.

Специалист call center в «Ипотека-банке», отметил, что лимит в банкоматах этого банка не изменился, то есть остался в пределах 100 тысяч сумов. Не изменились и условия – комиссия не взимается.

Представитель "Узпромстройбанка" сообщил об увеличении лимита для банкоматов до 200 тысяч, и его полном отсутствии в кассах банках. Опять же, при условии, что в этих кассах имеется достаточная денежная масса. При этом для держателей карт от этого банка комиссия за операцию отсутствует, а владельцам карт от других банков, придется ее уплатить. УзПСБ установил в столице 6 банкоматов.

Представитель Центрального банка отметил, что коммерческие банки вправе самостоятельно определять лимиты, как для банкоматов, так и размеры комиссии за операцию. На начало 2018 года никого регламентирующего документа от Центробанка не поступало.