В Баку два автомобиля столкнулись у отеля, есть пострадавший

2018-01-08 17:03 | www.apa.az | 6
Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано в Сабаильском районе на проспекте Нефтчиляр, перед отелем «Park Inn». Автомобиль марки «Mercedes» столкнулся с лондонским такси, в результате водители обоих транспортных средств потеряли управление и врезались в ограждение перед зданием отеля.
В Государственном управлении дорожной полиции города Баку сообщили АПА, что в результате аварии 1 человек получил травмы.
По факту ведется расследование.
Отметим, фотоснимки с места аварии распространены в соцсети.