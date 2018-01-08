Цемент подорожал: как это повлияет на цены на недвижимость?

2018-01-08 16:49 | www.oxu.az | 6

В Азербайджане выросли цены на цемент. Как пишут в прессе, рост цен на цемент марок «Norm» и «Holcim» составил 5-6%.

Как передает Oxu.Az, в ООО Norm подтвердили рост цен на цемент.

Как сообщили в ООО, стоимость тонны цемента выросла со 115 до 125 манатов. Причиной стало повышение налога и госпошлины на химические добавки в декабре.

Отметим, что доля цемента в общем портфеле расходов на строительство жилья колеблется в пределах 7-10 процентов. Это достаточно большая цифра.

Эксперт по недвижимости Рамиль Османлы сказал, что это не окажет сильного влияния на стоимость строительства индивидуальных жилых домов:

«Но это может повлиять на себестоимость строительства многоквартирных жилых домов».

По его словам, предприниматели, занимающиеся строительством жилья, мало используют местный цемент:

«Используется цемент иностранного производства. Полагаю, что рост цен на цемент в 5-6 процентов не повлияет сильно на себестоимость строительства. Доля цемента в общем портфеле расходов на строительство жилья колеблется в пределах 7-10 процентов. Квартиры могут подорожать на 1,5 процента».

Р.Османлы сказал, что местное производство не удовлетворяет спрос на цемент и покрывает примерно 50 процентов внутреннего спроса.

По данным Госкомитета по статистике, в январе-ноябре 2017 года было произведено 2 млн 658,9 тыс. тонн цемента.

По словам эксперта по рынку недвижимости Рашада Алиева, для повышения стоимости каждого квадратного метра в новых домах на 30 манатов необходимо, чтобы стройматериалы подорожали на 20%:

«Цены на рынке стройматериалов не растут уже полтора месяца».

По его словам, доля стройматериалов в себестоимости домов составляет 50-60%.