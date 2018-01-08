Unibank: бери кредит сейчас, плати весной!

2018-01-08 17:00 | www.oxu.az | 5

Нужен кредит? Не задумываясь приходи в Unibank. Почему в Unibank? Потому что тебя ждут 3 выгодных предложения:

1. Бери кредит сейчас, оплачивай через 3 месяца.

Начиная с завтрашнего дня и до 22 января включительно, каждый, взявший кредит наличными или же микро-кредит, первые три месяца будет оплачивать только проценты.

2. Бери кредит и получи 50%-ную скидку на комиссию по оформлению кредита.

3. Возьми кредит и стань участником лотереи, получив шанс выиграть 2018 манат.

В частности, до 15 января, каждый, кто возьмет кредит в Unibank, совершит безналичные оплаты банковской картой или воспользуется услугами мобильного приложения Unibank Mobile, получит шанс стать победителем лотереи «Новый год-2018». В лотерее с призовым фондом более 10.000 AZN будет 95 победителей.

Что нужно делать? Прямо сейчас заглянуть в один из 32 филиалов банка. А если нет времени, то, не приходя в банк, оставить заявку на кредит через мобильное приложение Unibank Mobile. Если ты один из немногих, у кого все еще нет самого лучшего мобильного банка страны, то тебе сюда: http://app.unibank.az.

Начинай новый год с выгодой! Начинай новый год с Unibank!

Unibank - банк для всех и каждого!