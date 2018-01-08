В Стамбуле построят самый большой крытый рынок

2018-01-08 16:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле будет построен самый большой крытый рынок, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что рынок будет построен вблизи судоходного канала в Стамбуле.

Ожидается, что строительство рынка завершится в апреле 2019 года.

Согласно информации СМИ, на новом крытом рынке будут функционировать 190 магазинов, 990 оптовых магазинов, около десяти филиалов банков, рестораны, кафе.

Также планируется строительство стоянки для 95 крупнотоннажных фур и стоянки для 300 автомобилей.