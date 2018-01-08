Азербайджанец пытался незаконно пересечь границу России

2018-01-08 17:15 | www.oxu.az | 6
В Харьковской области на расстоянии 200 метров от границы с Россией сотрудники Госпогранслужбы задержали трех нарушителей.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Госпогранслужбу России, двое иностранцев из Грузии и один из Азербайджана в сопровождении гражданина Украины пытались незаконно пересечь госграницу в сторону РФ.
Задержанных доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов. В отношении иностранцев составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), а действия украинца квалифицированы по ст.332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).