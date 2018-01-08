Официальный представитель НАТО прокомментировал запланированную в Баку встречу генералов

2018-01-08 17:21 | www.apa.az | 6

«НАТО и Россия поддерживают линию открытых военных связей. Это направлено на придание импульса развитию прогнозирования и прозрачности в нашей военной деятельности».

Об этом АПА заявил официальный представитель НАТО, комментируя планируемую в Баку встречу между Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, генералом Кертисом Скапаротти и начальником Генштаба ВС России, генералом Валерием Герасимовым.

Он сказал, что в этом контексте 14 сентября прошлого года между генералом Кертисом Скапаротти и генералом Валерием Герасимовым состоялся телефонный разговор: «Они подчеркнули значимость обеспечения прозрачности на учениях. Этот разговор демонстрирует взаимный интерес к развитию военных связей в соответствии с политикой прозрачности НАТО, регулярным диалогом с руководством России на политическом уровне. Информация о любом возможном прогрессе в ходе процесса будет объявляться».

Отметим, портал «BuzzFeed» написал, что в январе в Баку будет проведена встреча между Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, генералом Кертисом Скапаротти и начальником Генштаба ВС России, генералом Валерием Герасимовым.

Напомним, в феврале прошлого года в Баку состоялась встреча между начальником Генштаба ВС России, генералом Валерием Герасимовым и председателем комитета начальников штабов ВС США Джозефом Байденом. В сентябре же Валерий Герасимов встретился в Баку с главой военного комитета НАТО Петром Павелом.