В Нью-Йорке горит Трамп-тауэр – ВИДЕО

2018-01-08 17:24 | www.oxu.az | 6

В Нью-Йорке вспыхнул пожар в одном из самых известных зданий города – высотной башне Трампа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CBS News. Очевидцы событий размещают видеоролики в социальных сетях.

По данным издания, пожар начался около семи утра по местному времени. Информацию о возгорании подтвердили в пожарном департаменте города Нью-Йорк.

На месте работают пожарные и спасатели.

О пострадавших и причине пожара на данный момент не сообщается.

Сейчас, судя по живой трансляции, доступной на сайте издания, открытого огня на небоскребе не наблюдается, однако задымление продолжается. На крыше высотного здания продолжают работу сотрудники пожарного департамента.