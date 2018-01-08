В Великобритании назначили нового главу Консервативной партии

2018-01-08 17:21 | www.trend.az | 6

Новым главой Консервативной партии Великобритании назначен министр по вопросам миграции Брендон Льюис. Такое решение, как сообщили РИА Новости в канцелярии премьера, приняла в понедельник глава кабинета Тереза Мэй и одобрила королева Елизавета II.

Ранее лидер консерваторов Патрик Маклохлин заявил об отставке.

Льюис с новым назначением покидает пост министра по миграции.

"Королева одобрила назначение Льюиса министром без портфеля. Он также станет новым председателем Консервативной партии", — сообщил представитель канцелярии.

Ранее СМИ сообщали, что Мэй назначит лидером партии министра транспорта Криса Грэйлинга, а аппарат Консервативной партии даже опубликовал твит с поздравлениями. Однако твит вскоре был удален, а сообщения СМИ не подтвердились.