Рейтинг лучших смартфонов на Android

2018-01-08 17:33 | www.trend.az | 6

Эксперты назвали китайский Huawei Mate 10 Pro лучшим современным смартфоном под управлением Android, передает РИА Новости.

Определяющими факторами в масштабном тестировании, проведенном порталом Android Authority, стали технические параметры, скорость работы, возможности аккумулятора, цена, а также работа камеры. При этом качество снимков определялось с помощью пользовательского голосования.

По итогам исследования Huawei Mate 10 Pro получил в финальном зачете 361 балл, опередив Samsung Galaxy Note 8 на несколько баллов (корейский флагман набрал 354 балла). Третье место занял OnePlus 5T (337 баллов).