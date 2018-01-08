Можно ли будет курить на стадионе? – ЗАЯВЛЕНИЕ

2018-01-08 17:38 | www.oxu.az | 6

Закон для всех один. С началом второго круга чемпионата на стадионах будут даваться объявления об этом. В перерывах будет проводиться пропаганда нового закона.

Как передает Oxu.Az, об этом Qol.az сказал президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Рамин Мусаев.

Закон о запрете на курение в закрытых местах распространяется также на здания и объекты, где проводятся спортивные соревнования и другие массовые мероприятия, а также на их территорию. Комментируя вступление закона в силу, Рамин Мусаев не исключил, что после этого на стадионах будут следить за соблюдением запрета. Но, по его словам, это будет делать не ПФЛ, а государство:

«Государство следит за всем. По правде говоря, чтобы создать какой-либо механизм контроля, нам надо будет нанять новых работников. На данный момент наше материальное положение этого не позволяет. Но это не означает, что контроля не будет. На стадионе есть охранники, полицейские. Они тоже будут следить за этим».

С.Т.

