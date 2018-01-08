Дорожная полиция обратилась к автовладельцам

2018-01-08 17:44 | www.oxu.az | 6

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к юридическим и физическим лицам в связи с предоставлением информации о пользователях транспортными средствами.

Как сообщили Oxu.Az в Управлении, в обращении говорится:

«В последнее время на интернет-сайтах и в социальных сетях некоторые водители высказывают различные мнения по поводу электронных протоколов об административных нарушениях, составленных с помощью специальных технических средств, оснащенных функциями фото и видео-регистрации, а также в связи с трудностями, возникшими в оплате штрафов в банках, непринятии в банках оплаты или сложностях в оплате в связи с составлением в один и тот же день нескольких протоколов.

В этой связи Главное управление дорожной полиции МВД доводит до внимания владельцев транспортных средств, что в соответствии с требованиями закона «О дорожном движении», при прохождении госрегистрации или перерегистрации физические лица должны предоставить адрес, по которому прописаны, адрес фактического проживания, номер мобильного телефона и, при наличии, электронный адрес, а также номер водительского удостоверения. Юридические лица должны предоставить в орган госрегистрации соответствующие данные лица, которому доверено управлять транспортным средством, и при смене данных, обновить их в течение одного дня.

«К сожалению, некоторых юридические и физические лица не обеспечивают своевременное обновление указанных данных, в связи с чем невозможно официально выслать нарушителям составленные в отношении них электронные документы по почте и вынести решения по составленным протоколам. Эти протоколы предоставляются в официальном порядке водителям транспортных средств в момент задержания и в этот же день выносятся решения по выданным протоколам. Понятное дело, что в подобной ситуации лицо, нарушившее правила большее количество раз, вынуждено выплачивать штрафы в большем размере.

В связи с этим, а также для предотвращения потери времени при предоставлении соответствующих документов при задержании транспортного средства, дорожная полиция призывает владельцев транспортных средств в течение дня после смены вышеназванных сведений уведомлять об этом по почте региональные регистрационно-экзаменационные отделения и отделения техосмотра, или обратиться посредством формы «Онлайн-обращения» на сайте Главного управления дорожной полиции www.dyp.gov.az».

Э.Ш.

