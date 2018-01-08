В Масаллы поймали гигантского орла – ФОТО

2018-01-08 17:50 | www.oxu.az | 6

В Масаллы пойман необычный орел.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель села Хырмандалы Анар Гурбанов обнаружил орла на пастбище, когда искал своего пропавшего коня.

Орел не мог лететь из-за сломанных крыльев. Гурбанов принес птицу домой. Житель села кормит хищника мясом. А.Гурбанов говорит, что не может лечить птицу, поэтому просит соответствующие структуры забрать ее.

Село Хырмандалы не является горным, поэтому орлы в этой местности – редкие гости.

Отметим, в мире насчитывается 290, в Азербайджане - 36 видов орлов.