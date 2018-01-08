В сирийском Идлибе совершено нападения на турецкий конвой

2018-01-08 17:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В сирийском городе Идлиб совершено нападение на турецкий военный конвой, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что неизвестные обстреляли из минометов турецкий конвой, который направлялся к одному из блокпостов в Идлибе.

В результате обстрела конвоя никто не пострадал.

Отметим, что, начиная с 14 октября 2017 года, Турция приступила к переброске техники и военнослужащих в сирийскую провинцию Идлиб.

В целом планируется создать блокпосты в более, чем 10 районах Идлиба: турецкие военные создадут блокпосты внутри Идлиба, а российские ВС - за его пределами.

На первом этапе турецкий контингент дислоцируют на границе между провинцией Идлиб и районом Африн, контролируемым силами самообороны сирийских курдов. В рамках договоренностей с Россией и Ираном размещение подразделений ВС Турции будет проводиться поэтапно, начиная с севера Идлиба, в южном направлении.