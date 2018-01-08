В Нью-Йорке при пожаре в здании «Trump Tower» пострадали 2 человека - ОБНОВЛЕНО

2018-01-08 18:01 | www.apa.az | 7

При пожаре в здании «Trump Tower» в Нью-Йорке пострадали два человека.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNBC.

Ранее сообщалось, что пожар, произошедший в системе вентиляции на крыше небоскреба, локализован. В тушении огня принимают участие более 100 пожарных.

Президента Дональда Трампа в момент пожара не было в здании. Сын президента Эрик Трамп отметил, что пожарные прибыли на место возгорания через несколько минут после сигнала.

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17:20

В Нью-Йорке в здании «Tramp Tower» произошел пожар.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, на месте происшествия работают несколько пожарных команд.

Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила факт возгорания. «Пожар произошел в многоквартирном доме «Trump Tower» в системе вентиляции», - сообщается в Twitter службы. Отмечается, что очаг возгорания находится на крыше.

Информации о жертвах и пострадавших нет.