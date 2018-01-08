В Нью-Йорке при пожаре в здании «Trump Tower» пострадали 2 человека - ОБНОВЛЕНО

2018-01-08 18:01 | www.apa.az | 7
При пожаре в здании «Trump Tower» в Нью-Йорке пострадали два человека.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNBC.
Ранее сообщалось, что пожар, произошедший в системе вентиляции на крыше небоскреба, локализован. В тушении огня принимают участие более 100 пожарных.
Президента Дональда Трампа в момент пожара не было в здании. Сын президента Эрик Трамп отметил, что пожарные прибыли на место возгорания через несколько минут после сигнала.
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17:20
В Нью-Йорке в здании «Tramp Tower» произошел пожар.
Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, на месте происшествия работают несколько пожарных команд.
Пожарная служба Нью-Йорка подтвердила факт возгорания. «Пожар произошел в многоквартирном доме «Trump Tower» в системе вентиляции», - сообщается в Twitter службы. Отмечается, что очаг возгорания находится на крыше.
Информации о жертвах и пострадавших нет.