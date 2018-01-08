Премьер Польши во вторник сообщит о перестановках в правительстве

2018-01-08 17:54 | www.trend.az | 6

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник представит измененный состав правительства. Об этом информировала в понедельник пресс-секретарь польского кабмина Иоанна Копчиньская, передает ТАСС.

"Завтра завершится реконструкция [правительства], - сказала она. - Мы узнаем новый состав правительства премьера Матеуша Моравецкого". "Во вторник около полудня он представит новых министров", - добавила Копчиньская.

В декабре 2017 года правящая в Польше партия "Закон и справедливость" решила заменить премьер-министра страны Беату Шидло. На ее место был назначен вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий. Новый глава правительства принес присягу вместе со старым составом кабмина, но обещал осуществить перестановки в январе.